За тиждень інфраструктурні втрати від війни зросли на понад 5 млрд доларів — Finance.ua

За тиждень інфраструктурні втрати від війни зросли на понад 5 млрд доларів

Вчора 09:33 — Казна та Політика

За останній тиждень втрати, заподіяні внаслідок руйнування та пошкодження інфраструктури України в ході війни, зросли на понад 5 млрд доларів, або 15 млрд грн.

Про це йдеться в оцінці KSE Institute в межах проєкту «росія заплатить».

Таким чином на 1 квітня загальна сума збитків вже сягнула понад 68,2 млрд доларів або майже 2 трлн грн.

За оцінками Міністерства розвитку громад і територій, пошкоджено чи зруйновано 6 800 житлових будинків. Згідно з оцінкою KSE Institute, усього пошкоджено або знищено нерухомості площею 26 млн кв. метрів.

Зазначається, що аналітики уточнили дані щодо кількості та обсягів пошкоджених медзакладів у Міністерства охорони здоров’я, внаслідок чого зменшили оцінку відносно попередньої.

Також за останній тиждень не надходило оновлених сукупних даних щодо загальної довжини пошкодженого залізничного полотна, а також пошкодженого майна залізничних станцій та вагонів.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проекті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 до 600 мільярдів доларів.

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