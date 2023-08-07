За тиждень Фонд держмайна заробив 135 млн грн на приватизаційних аукціонах — Finance.ua
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За тиждень Фонд держмайна заробив 135 млн грн на приватизаційних аукціонах

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У перший тиждень серпня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 134,7 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За інформацією, у 13 аукціонах взяли участь 108 учасників, а завдяки конкуренції ціна активів зросла у 2,4 раза від стартової ціни.
Цього тижня у попиті здебільшого була приватизація нерухомості. Серед активів — нежитлові будівлі у Полтавській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Львівській та Житомирській областях, адмінбудівлі на Закарпатті та Львівщині.
Також нових власників знайшли майнові комплекси Чернігівського ремонтного заводу та Полтавського комбінату хлібопродуктів. Найдорожчим лотом цього тижня став Новосілківський спиртзавод, ціна якого за конкуренції 5 учасників зросла втричі — з 30 до 90 млн грн.
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Аукціоном з найбільшою кількістю учасників цього тижня став аукціон приватизації будівлі насіннєвої інспекції у Закарпатській області, вартість якого за конкуренції 24 учасників зросла в 93 рази — з 16 тис. грн до 1,5 млн грн.
Торги з найбільшим зростанням цього тижня відбулися в Тернопільській області, де за участі 6 учасників вартість приміщення першого поверху будівлі зросла у 8,7 тис. разів з 402 грн до 3,5 млн грн.
За 7 місяців 2023 до держбюджету вдалося залучити майже 2,1 млрд гривень — це рекордний показник за останні 10 років.
За матеріалами:
УНН
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