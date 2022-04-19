За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда — Finance.ua
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За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда

Вчора 12:21Кредит&Депозит
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За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярдаЗа тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда
За тиждень з 11 по 17 квітня в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 735 пільгових позик на загальну суму 2,77 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«За минулий тиждень у межах програми „Доступні кредити 5-7-9%“ видано 735 пільгових кредитів на загальну суму 2,77 млрд грн. Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 18 квітня отримали від банків 36 948 кредитів на загальну суму 96,3 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану, до програми «Доступні кредити 5-7-9%» внесені зміни.
Вони передбачають суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Економічна Правда
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