За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда — Finance.ua

За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда

За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда

За тиждень з 11 по 17 квітня в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 735 пільгових позик на загальну суму 2,77 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«За минулий тиждень у межах програми „Доступні кредити 5-7-9%“ видано 735 пільгових кредитів на загальну суму 2,77 млрд грн. Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 18 квітня отримали від банків 36 948 кредитів на загальну суму 96,3 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану, до програми «Доступні кредити 5-7-9%» внесені зміни.

Вони передбачають суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.