За тиждень автогаз на АЗС значно здешевшав: яка ціна на пальне зараз — Finance.ua

За тиждень автогаз на АЗС значно здешевшав: яка ціна на пальне зараз Вчора 19:45 — Енергетика

Середня ціна на скраплений газ за тиждень з 1 по 8 липня у мережах АЗС знизилася на 2,26 гривні, до 37,14 гривні за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95»

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2 грн/л і 1 грн/л, до 35,99 і 36,98 грн/л відповідно.

В мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у «Рур груп». Там зараз ресурс коштує 36,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях Rodnik.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших.

Як зазначили в «А-95», зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, з початку червня середня вартість гуртових партій газу на умовах самовивозу зменшилася більше ніж 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

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УНІАН За матеріалами:

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