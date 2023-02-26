За скільки можна купити квартиру в Одесі — Finance.ua

За скільки можна купити квартиру в Одесі Сьогодні 15:43 — Нерухомість

Фото: facebook.com/elegypark

Ринок нерухомості в Одесі, як і в інших містах, відчув масштабний спад на початку вторгнення росії. Продаж та оренда буквально завмерли. Але потім знову квартири почали і купувати, і орендувати.

Про це пише РБК-Україна.

Які квартири купують найчастіше

Минулого року операцій на ринку було дуже мало, особливо на початку року. Через низький попит ціни почали падати. На сайтах оголошень пропозицій було багато, але житлом мало хто цікавився.

Через низький попит ціни впали приблизно на 20%. Але трохи згодом квартири почали купувати частіше.

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Приблизно з літа інтерес до житла у одеситів потроху відроджувався, каже ріелтор Юрій Внученко з Одеси. Найходовіші — однокімнатні квартири. Їх купують найчастіше.

Скільки коштують квартири в Одесі

Якщо в інших містах України вартість житла в районах відрізняється не кардинально, то в Одесі локація відіграє велику роль. Квартира біля моря або недалеко від нього та у віддаленому районі з таким же метражем та ремонтом може коштувати зовсім по-різному.

З цінами все дуже індивідуально та залежить від планування, суміжні кімнати чи ні, на вулицю виходять вікна чи у двір.

«Попит зосереджений у межах цін від 40 до 50 тисяч. На квартири, які коштують 100-200 тисяч, покупців менше у десятки разів. Серед покупців є люди з Херсона, Харкова. Але я не думаю, що їх більше ніж 20%. Усе-таки переселенці не завжди виїжджають з грошима, і далеко не завжди вони мають можливість купити житло. Плюс — багато хто хоче повернутися назад», — додає ріелтор.

Ціни у новобудовах Одеси під час війни не знижуються. Будматеріали подорожчали, і забудовникам стало невигідно завершувати будівництво.

«Раніше в новобудовах якісь акції та знижки були, але зараз якогось масштабного зниження цін я не бачу. Окрім подорожчання будматеріалів, є ще дефіцит кадрів, адже багато хто зараз на війні. Деякі будівельні компанії закрилися. Таких, які продовжують будівництво, мало. Багато хто переніс терміни здачі будинків в експлуатацію, темпи в рази зменшили», — розповідає Юрій Внученко.

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Часто вже при продажі квартири покупцям все ж таки пропонують великі знижки. Особливо на «вторинці».

Орієнтовна вартість однокімнатних квартир в Одесі по районах:

Черемушки — від 24 тисяч доларів;

Приморський — від 27 тисяч доларів (середня ціна зазвичай вища і може досягати понад 150 тисяч);

Київський — від 25-27 тисяч (у продажу є окремі кімнати по 12 тисяч);

Суворовський — від 24 тисяч;

Малиновський — від 22 тисяч;

Середній фонтан — від 30 тисяч;

Молдаванка — від 16 тисяч залежно від статку;

Великий фонтан — від 32 до 90 тисяч і більше (район знаходиться у курортній зоні біля моря);

Дмитрівка (теж центр, район поряд з Великим фонтаном) — від 27 тисяч за смарт-квартиру в новобудові з ремонтом до 60 тисяч за житло в новобудові комфорт-класу;

Пересип — від 20 тисяч за смарт-квартиру з ремонтом у новобудові та від 15 тисяч за квартиру на вторинному ринку;

Чубаївка — від 30-32 тисяч;

Сахалінчик — від 27 тисяч.

В Одесі всі чекають, коли закінчиться війна, і місто знову наповниться туристами, а всі галузі будуть працювати активніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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