За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість — Finance.ua
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За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість

Особисті фінанси
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За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість
За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість
Головне управління Держпраці у Дніпровському регіоні розповіло, чи виплачують працівнику компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість під час воєнного стану
Так, працівники можуть розраховувати на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість (ч. 1 ст. 120 КЗпП).
Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість, оплачуються:
  • вартість проїзду працівника і членів його сім’ї;
  • витрати по перевезенню майна;
  • добові за час перебування в дорозі;
  • одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає;
  • заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.

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Крім того, працівникам, які переїжджають у зв’язку з прийомом їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються певні гарантії, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.
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За матеріалами:
Finance.ua
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