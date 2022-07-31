За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість — Finance.ua

За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість Вчора 19:11 — Особисті фінанси

За що працівник може отримати компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість

Головне управління Держпраці у Дніпровському регіоні розповіло , чи виплачують працівнику компенсацію при переїзді на роботу в іншу місцевість під час воєнного стану

Так, працівники можуть розраховувати на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість (ч. 1 ст. 120 КЗпП).

Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість, оплачуються:

вартість проїзду працівника і членів його сім’ї;

витрати по перевезенню майна;

добові за час перебування в дорозі;

одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає;

заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.

Крім того, працівникам, які переїжджають у зв’язку з прийомом їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються певні гарантії, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.

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