За серпень Укрпошта виплатила рекордні 17 млн грн пасажирам евакуаційних потягів — Finance.ua

За серпень Укрпошта виплатила рекордні 17 млн грн пасажирам евакуаційних потягів Вчора 22:30 — Особисті фінанси

За серпень Укрпошта виплатила рекордні 17 млн грн пасажирам евакуаційних потягів

В серпні Укрпошта виплатила грошову допомогу від держави у розмірі 17,2 млн грн для 7,2 тис українців, які евакуювалися з зони проведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В серпні виплати здійснювалися на центральних залізничних вокзалах Львова та Дніпра. Також для доставки фінансової допомоги від держави в Кіровоградській області Укрпошта задіяла пересувні відділення, які приймали людей в Кропивницькому, Олександрії та інших громадах. Найбільшу кількість виплат — 9,6 млн грн для майже 4 тис людей — було проведено для українців, які евакуювалися до Львова.

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В вересні Укрпошта також розпочала видавати фінансову допомогу від держави ще і у Хмельницькому.

«В серпні обсяг виплат був майже вдвічі більшим, ніж в попередні місяці, але це не вплинуло на якість та швидкість видачі коштів», — прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Загалом з травня Укрпошта в рамках спільного проєкту Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці, видала 47 млн грн допомоги від держави для близько 20 тисяч переселенців.

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