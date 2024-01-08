За рік показники інфляції в Україні знизилися вп’ятеро — Пишний Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

«На початку року інфляція — 26%, прогноз економічного зростання — 0%, колосальна невизначеність, рекордна облікова ставка. Завершили рік зі зростанням на рівні 5%, інфляцією — на рівні 5%».

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю каналу «Ми — Україна».

Він також нагадав, що НБУ торік завдяки макроекономічній стабільності розпочав процес зниження облікової ставки. Водночас, цьогоріч зберігаються ті ж самі ризики для економіки, які були й у 2023 році.

«Залишаються ризики ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги, ризики для публічних фінансів, адже Україна фінансує величезний бюджет війни», — зазначив Пишний.

За його словами, отримані за підсумками року економічні результати свідчать, що Україна адаптується до ситуації, утримуючи курс долара та тримаючи золотовалютні резерви на високому рівні.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року становили 40,5 млрд дол. США, таким чином за 2023 рік зрісши на 42%.

Раніше повідомлялося, що НБУ наприкінці жовтня 2023 року поліпшив прогноз зростання ВВП України із 2,9% до 4,9% у 2023 році, а 2024 року — з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП 2023 року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.