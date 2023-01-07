За рік кількість користувачів криптогаманців зросла на 6% — Finance.ua

За рік кількість користувачів криптогаманців зросла на 6%
Згідно з дослідженням криптовалютної біржі Huobi, кількість користувачів криптогаманців зросла до 85 млн, тобто більш ніж на 6% порівняно з минулим роком. На думку дослідників, гаманці є одним з найважливіших індикаторів росту в екосистемі блокчейну.
Також дослідники Huobi у своєму звіті назвали регіони, де спостерігається зростання популярності гаманців. Лідером є Північна Америка з часткою ринку понад 30%. Другим за темпами зростання є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де лідирують материковий Китай та Гонконг.
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«Азіатсько-Тихоокеанський регіон відіграватиме вирішальну роль в інноваціях блокчейну. У регіоні проживає велика кількість людей із високою фінансовою поінформованістю, а також безліч технічних ентузіастів, що сприяє впровадженню інновацій у криптогаманцях у регіоні», — йдеться у дослідженні.
Аналітики опублікували топ найпопулярніших криптогаманців:
- MetaMask;
- Coinbase;
- екс-гаманець від Facebook;
- Trust Wallet;
- C98.
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