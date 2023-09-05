За рік експорт агропродукції залізничним транспортом скоротився на третину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За рік експорт агропродукції залізничним транспортом скоротився на третину

Аграрний ринок
0
За рік експорт агропродукції залізничним транспортом скоротився на третину
За рік експорт агропродукції залізничним транспортом скоротився на третину
За рік Україна суттєво скоротила експорт продукції АПК залізничним транспортом — на 33%.
Про це свідчать дані Мінагрополітики.
Так, з початку 2023 року Україна експортувала за кордон залізничним транспортом 6 млн 231 тис. т продукції АПК. Тоді як у 2022 році цей показник становив 8 млн 370 тис. т, що на 33% більше.
У розрізі культур в 2023 році залізничним транспортом Україна найбільше експортувала кукурудзи (3,4 млн т), пшениці (970,5 тис. т), шротів (674,1 тис. т), олії соняшникової (452,2 тис. т), соєвих бобів (276,4 тис. т). Тоді як у 2022 році топ-5 культур, експортованих Україною за кордон залізничним транспортом, виглядав так: кукурудза (4,9 млн т, 58,6% від загального експорту), пшениця (898,2 тис. т, 10,7%), шроти (654,7 тис. т, 7,8%), ріпак (611,2 тис. т, 7,3%), олія соняшникова (496,4 тис. т, 5,9%).
Читайте також
Зазначимо, що, за прогнозами Мінагрополітики, загальний цього річний врожай зернових та олійних культур може перевищити тогорічний на 5% і становити 76,7 млн тонн.
Водночас, українські аграрії, особливо після закриття «зернового коридору», стикнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, наразі «Шляхи солідарності» ЄС дають змогу експортувати лише до 4 млн тонн.
Читайте також
Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія) до 5 сусідніх країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.
Українська зернова асоціація офіційно звернулась до виконавчого віце-президента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулися з потребою додатково збільшити пропускну спроможність «Шляхів солідарності» приблизно на 1−1,5 млн тонн зерна на місяць.
Місце для вашої реклами
Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Наразі ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити «зелені коридори» для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.
Читайте також
Для реалізації цього проекту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, аби компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Окрім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих «портових витрат на українське зерно».
Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.