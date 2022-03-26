За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль — Finance.ua
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За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

Вчора 13:00Казна та Політика
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За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за програмою «єПідтримка» українці вже отримали понад 20,7 млрд грн.
«Тривають виплати за оновленою державною програмою „єПідтримка“, в межах якої українці вже отримали понад 20,7 млрд грн», — сказав Шмигаль у своєму зверненні у п’ятницю вночі.
Крім того, за словами прем’єра, є ще одна програма, яка теж почала діяти, — це безоплатне забезпечення харчовими продуктами прифронтових міст.
«Ці продукти вже закуповують для роздачі людям у населених пунктах, які розташовуються на лінії зіткнення», — сказав він.
Нагадаємо, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим — 2000 гривень.
  • Допомога надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
  • для інших осіб — 2000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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