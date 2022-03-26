За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль — Finance.ua

Крім того, за словами прем’єра, є ще одна програма, яка теж почала діяти, — це безоплатне забезпечення харчовими продуктами прифронтових міст.
«Ці продукти вже закуповують для роздачі людям у населених пунктах, які розташовуються на лінії зіткнення», — сказав він.
Нагадаємо, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.
Довідка
Finance.ua:
Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».