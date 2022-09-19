За працевлаштування переселенців роботодавцям вже компенсували ₴122 мільйони — Finance.ua

За працевлаштування переселенців роботодавцям вже компенсували ₴122 мільйони Вчора 08:33 — Казна та Політика

Держава компенсувала роботодавцям ₴₴122 мільйони за працевлаштування понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Ми стимулюємо підприємців створювати робочі місця через надання державних грантів на започаткування і розвиток бізнесу. Розраховуємо, що це дозволить створити близько 300 тисяч робочих місць. Також виплачуємо роботодавцям компенсацію за працевлаштування людей, які переїхали з небезпечних регіонів, щоб вони швидше адаптувались на новому місці. І вже перерахували підприємцям 122 млн грн за взяття на роботу понад 11 тисяч переселенців», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, активізація ситуації на ринку праці та підвищення рівня зайнятості серед населення — одне з ключових завдань для уряду.

Як повідомлялося, за умовами програми підтримки працевлаштування переміщених осіб, роботодавці можуть отримати по 6 500 грн за кожного такого працевлаштованого. Подати заявку на компенсацію витрат роботодавець може за 5 днів після працевлаштування ВПО.

Право на отримання компенсації від держави мають роботодавці, які працевлаштували ВПО після 24 лютого, виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну (6 500 грн), сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування, подали податкову звітність за 4 квартал 2021-го або за весь 2021 рік.

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Укрінформ За матеріалами:

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