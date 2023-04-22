За працевлаштування на нові робочі місця держава компенсуватиме ЄСВ — Finance.ua

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За працевлаштування на нові робочі місця держава компенсуватиме ЄСВ

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За працевлаштування на нові робочі місця держава компенсуватиме ЄСВ
За працевлаштування на нові робочі місця держава компенсуватиме ЄСВ
За працевлаштування на нові робочі місця роботодавцям компенсовуватимуть від 50 до 100 % єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
Це передбачено ухваленою Кабміном постановою від 18 квітня 2023 р. № 338 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця».
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Відповідно до неї затверджено Порядок компенсації субʼєктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.
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У разі працевлаштування офіційно зареєстрованого безробітного за направленням з центру зайнятості на нове робоче місце на термін не менше як два роки, роботодавці отримуватимуть компенсацію в розмірі сплаченого за працевлаштованого ЄСВ.
Таку компенсацію виплачуватимуть кожний другий місяць впродовж двох років.
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Окрім цього, з 1 січня 2024 року роботодавцям компенсуватимуть 50 % ЄСВ за працевлаштовану особу на нове робоче місце. Компенсацію зможуть отримати роботодавці, які протягом 12 місяців виплачуватимуть працівникам зарплату в розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати.
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