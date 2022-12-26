За порушення графіків відключення електроенергії відповідатимуть персонально керівники ОСР — Finance.ua
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За порушення графіків відключення електроенергії відповідатимуть персонально керівники ОСР

Енергетика
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За ініціативою Міненерго відбулися перевірки операторів систем розподілу на предмет дотримання черговості відключень електроенергії та надання послуг споживачам.
Про це повідомило Міненерго.
«На сьогодні через руйнування та аварії внаслідок постійних російських атак українська електроенергетика не може задовольнити потреби всіх споживачів. Маємо як дефіцит генерації, так і обмеженість пропускної здатності магістральних мереж», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, тривалий час, зокрема, по південному регіону було мережеве обмеження 600 МВт, що приблизно дорівнює ліміту споживання однієї-двох областей.
Водночас для справедливого забезпечення електроенергією, операторами систем розподілу мають дотримуватись такі пріоритети:
  • 1. критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні,
  • 2. об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави
  • ,3. бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи,
  • 4. житловий сектор.
Міненерго, НКРЕКП, Держенергонагляд отримують численні звернення від громадян щодо нестабільного і періодичного електропостачання або його відсутності.
Так, за результатами проведених Держенергонаглядом перевірок було виявлено порушення зі сторони ОСР по всіх регіонах України.Станом на сьогодні найбільше таких порушень зафіксовано у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях та м.Києві. Найменше порушень на даний час виявлено у Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях.Також НКРЕКП зафіксовано недотримання вимог щодо обслуговування споживачів колл-центрами у 10 операторах систем розподілу.
Комісія через численні звернення споживачів щодо нерівномірних та несправедливих графіків відключення електроенергії та неналежного інформування про перерви в електропостачанні розпочала перевірки 12 ОСР: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Полтавській областях, а також у місті Києві.
За матеріалами:
Finance.ua
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