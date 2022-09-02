За пів року Україна в 12 разів наростила імпорт пального, — Мінекономіки — Finance.ua

За пів року Україна в 12 разів наростила імпорт пального, — Мінекономіки Вчора 13:34 — Казна та Політика

За пів року Україна в 12 разів наростила імпорт пального, зокрема, якщо в березні було імпортовано 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, то в серпні — 709,5 тис тонн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

«Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис тонн дизпалива, то в серпні — 4,2 тис та 16,9 тис тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту», — повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.

«Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб», — заявила Свириденко.

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