За пів року ДБР передало АРМА майно на понад 1,5 млрд гривень — Finance.ua
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За пів року ДБР передало АРМА майно на понад 1,5 млрд гривень

Казна та Політика
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За пів року ДБР передало АРМА майно на понад 1,5 млрд гривень
За пів року ДБР передало АРМА майно на понад 1,5 млрд гривень
З початку активної фази війни росіі проти України Державне бюро розслідувань виявило і передало майно на понад 1,5 млрд гривень в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в Telegram.
«Колишня власність, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки для підвищення обороноздатності держави», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, на Україну працюватимуть активи групи компаній російської «Татнефті», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ТОВ «Аерок» та інші.
Зокрема, до АРМА передано:
  • 206 об’єктів нерухомого майна;
  • 11 морських суден;
  • 110 одиниць транспортних засобів;
  • 24 одиниці спецтехніки.
У власність держави ДБР повернула:
  • 33 земельні ділянки;
  • корпоративні права та статутні капітали 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.
Також до АРМА передано 15 рахунків компаній щодо яких триває розслідування кримінальних проваджень.
Дохід держави від управління цими активами вже склав 9,2 млн грн.
Інфографіка: ДБР
Інфографіка: ДБР
Загалом з початку року працівники ДБР виявили російські частки у статутних капіталах українських компаній вартістю: 250 тис. грн, 6,5 млн грн, а також 254 об’єктів житлової та 214 нежитлової нерухомості, 255 земельних ділянок, 115 одиниць автомобільного транспорту. Остаточна вартість активів визначається фахівцями АРМА. Після завершення розслідувань суми можуть значно зрости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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