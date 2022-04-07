За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі – Bloomberg — Finance.ua
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За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі – Bloomberg

Вчора 16:32
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За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.
Про це пише Bloomberg із посиланням на березневе опитування аналітиків.
«Це нагадує початок 90-х років, коли у росії розпочалися реформи та закривалися заводи», — зазначив у розмові з агентством професор НДУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.
Згідно з прогнозом фонду «Центр стратегічних розробок», до кінця 2022 року в зоні ризику в РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки в 2023 році.
«При цьому ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і становило трохи більше 3 млн», — пише Bloomberg.
Зазначається, що криза на ринку праці розвиватиметься поступово: замість звільнень компанії, перебуваючи «під тиском влади», можуть почати скорочувати зарплати, переводити працівників на неповний робочий день або відправляти у неоплачувану відпустку.
«Відкриті звільнення можуть стати повсюдними лише тоді, коли санкції сприйматимуться як довгострокові. У результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу», — вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Поки що на російському ринку праці «затишшя», зазначив у розмові з агентством президент Superjob Олексій Захаров.
«Єдине, що ми чуємо від роботодавців, це те, що вони збережуть усіх до останньої людини і не хочуть нікого звільняти», — розповів він.
При цьому кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% порівняно з лютим, а найбільше різке зниження припало на Москву і Санкт-Петербург, пише Bloomberg з посиланням на дані Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.
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За матеріалами: Економічна Правда
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