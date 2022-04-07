За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі – Bloomberg — Finance.ua

За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі – Bloomberg

Вчора 16:32

За підсумками 2022 року безробіття в рф може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.

Про це пише Bloomberg із посиланням на березневе опитування аналітиків.

«Це нагадує початок 90-х років, коли у росії розпочалися реформи та закривалися заводи», — зазначив у розмові з агентством професор НДУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Згідно з прогнозом фонду «Центр стратегічних розробок», до кінця 2022 року в зоні ризику в РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки в 2023 році.

«При цьому ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і становило трохи більше 3 млн», — пише Bloomberg.

Зазначається, що криза на ринку праці розвиватиметься поступово: замість звільнень компанії, перебуваючи «під тиском влади», можуть почати скорочувати зарплати, переводити працівників на неповний робочий день або відправляти у неоплачувану відпустку.

«Відкриті звільнення можуть стати повсюдними лише тоді, коли санкції сприйматимуться як довгострокові. У результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу», — вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Поки що на російському ринку праці «затишшя», зазначив у розмові з агентством президент Superjob Олексій Захаров.

«Єдине, що ми чуємо від роботодавців, це те, що вони збережуть усіх до останньої людини і не хочуть нікого звільняти», — розповів він.

При цьому кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% порівняно з лютим, а найбільше різке зниження припало на Москву і Санкт-Петербург, пише Bloomberg з посиланням на дані Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.