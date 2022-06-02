За п'ять місяців на грошове забезпечення військових перераховано майже 232 мільярди — Finance.ua

За п'ять місяців на грошове забезпечення військових перераховано майже 232 мільярди

Вчора 21:28 — Казна та Політика

За п'ять місяців на грошове забезпечення військових перераховано майже 232 мільярди

Починаючи з січня по травень на грошове забезпечення українських військовослужбовців було перераховано майже 232 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Загалом за 5 місяців, з січня по травень включно, на грошове забезпечення військовослужбовців Міністерством оборони перераховано майже 232 млрд грн. Це приблизно у 3,8 раза більше, ніж за весь минулий рік», — сказала Маляр.

Вона нагадала, що безпосередньо з військовими розраховуються військові частини.

Заступниця міністра також поінформувала, що витрати на техніку, високоточну зброю, артилерію, БПЛА у 5,6 раза більші, ніж призначалося на озброєння в бюджеті на цей рік. Окремо на відновлення техніки, за словами Маляр, спрямовано 15,8 млрд грн.

Нагдаємо, 28 лютого Кабмін на виконання указів Президента ухвалив рішення про винагороду українським військовослужбовцям, які воюють на передовій. В умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки МОУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачуватиметься додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн в розрахунку на місяць.

Водночас військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям загиблих на війні військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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