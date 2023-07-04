За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди — Finance.ua
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За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди

Криптовалюта
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За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди
За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди
Інвестори нарощують обсяги вкладень у криптофонди другий тиждень поспіль, згідно звіту голови відділу досліджень CoinShares Джеймса Баттерфілла.
У період з 26 червня по 2 липня орієнтовані на цифрові активи фонди залучили понад $120 млн. Результат попереднього тижня — понад $200 млн.
Понад 98% активів, які вдалося залучити фондам, спрямовані в інвестиційні продукти, прив’язані до Bitcoin.
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«Bitcoin залишався основним напрямком уваги інвесторів […] при цьому приплив за останні 2 тижні становив 98% усіх потоків цифрових активів», — написав Баттерфілл.
Це вдруге цього року, коли на продукти Bitcoin припадає 98% припливу в криптовалютні інвестиційні продукти. Це відбувається на тлі сплеску цін і домінування біткоїна на ринку криптовалют.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
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