За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди — Finance.ua

За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди Сьогодні 19:30 — Криптовалюта

За останній тиждень інвестори вклали понад $120 млн у криптофонди

Інвестори нарощують обсяги вкладень у криптофонди другий тиждень поспіль, згідно звіту голови відділу досліджень CoinShares Джеймса Баттерфілла.

У період з 26 червня по 2 липня орієнтовані на цифрові активи фонди залучили понад $120 млн. Результат попереднього тижня — понад $200 млн.

Понад 98% активів, які вдалося залучити фондам, спрямовані в інвестиційні продукти, прив’язані до Bitcoin.

«Bitcoin залишався основним напрямком уваги інвесторів […] при цьому приплив за останні 2 тижні становив 98% усіх потоків цифрових активів», — написав Баттерфілл.

Це вдруге цього року, коли на продукти Bitcoin припадає 98% припливу в криптовалютні інвестиційні продукти. Це відбувається на тлі сплеску цін і домінування біткоїна на ринку криптовалют.

cryptomisto За матеріалами:

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