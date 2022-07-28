За останні два дні Фонд виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 1 млрд грн — Finance.ua

За останні два дні Фонд виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 1 млрд грн Вчора 16:13 — Кредит&Депозит

Упродовж останніх двох днів (26 та 27 липня), відколи Фонд гарантування вкладів розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ « МЕГАБАНК » за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, вкладниками банку було отримано майже 1 млрд грн. Із них понад 270 млн грн (близько 30%) — було отримано дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів.

Про це повідомили в ФГВФО.

Таким чином на сьогодні Фонд виплатив вкладникам АТ «МЕГАБАНК» загалом понад 1,5 млрд грн гарантованого відшкодування, що становить майже 40% суми, призначеної до виплати вкладникам банку.

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— Показово, що динаміка розрахунків із вкладниками повністю відповідає мирним часам. Це означає, що навіть у ці складні часи повномасштабної воєнної агресії система гарантування вкладів та Автоматизована система виплат Фонду працюють і у повній мірі виконують свої зобов’язання перед вкладниками. Нагадаю, що на вкладників АТ «МЕГАБАНК» поширюється норма закону про повне відшкодування коштів за вкладами.

Таким чином фізичним особам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, Фонд гарантування виплачує відшкодування у повному розмірі їхнього вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 02 червня 2022 року, — сказала заступниця директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

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Отримати кошти можна, як звернувшись до будь-якого відділення одного з банків-агентів Фонду, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Можливість дистанційної виплати відшкодування надають чотири банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Усі деталі можна знайти на сайті Фонду у розділі «Вкладникам та кредиторам»

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