За останні два дні Фонд виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 1 млрд грн — Finance.ua

За останні два дні Фонд виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 1 млрд грн
Упродовж останніх двох днів (26 та 27 липня), відколи Фонд гарантування вкладів розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «МЕГАБАНК» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, вкладниками банку було отримано майже 1 млрд грн. Із них понад 270 млн грн (близько 30%) — було отримано дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів.
Про це повідомили в ФГВФО.
Таким чином на сьогодні Фонд виплатив вкладникам АТ «МЕГАБАНК» загалом понад 1,5 млрд грн гарантованого відшкодування, що становить майже 40% суми, призначеної до виплати вкладникам банку.
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— Показово, що динаміка розрахунків із вкладниками повністю відповідає мирним часам. Це означає, що навіть у ці складні часи повномасштабної воєнної агресії система гарантування вкладів та Автоматизована система виплат Фонду працюють і у повній мірі виконують свої зобов’язання перед вкладниками. Нагадаю, що на вкладників АТ «МЕГАБАНК» поширюється норма закону про повне відшкодування коштів за вкладами.
Таким чином фізичним особам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, Фонд гарантування виплачує відшкодування у повному розмірі їхнього вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 02 червня 2022 року, — сказала заступниця директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
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Отримати кошти можна, як звернувшись до будь-якого відділення одного з банків-агентів Фонду, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Можливість дистанційної виплати відшкодування надають чотири банки-агенти: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ». Усі деталі можна знайти на сайті Фонду у розділі «Вкладникам та кредиторам».
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