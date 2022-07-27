За останні 8 років близько 42% збанкрутілих бірж безслідно зникли — Finance.ua

За останні 8 років близько 42% збанкрутілих бірж безслідно зникли Вчора 22:08 — Фінтех і Картки

Coinjournal опублікував звіт про кількість збанкрутілих криптобірж. Виявилося, що з 2014 до 2022 року близько 42% таких організацій зникли без жодних слідів або пояснення причин клієнтам.

За останні чотири роки кількість банкрутів сильно зросла. Якщо у 2018 таких бірж було лише 23, то у 2019 цей показник зріс на 252%, у 2020 — ще на 17%.

І лише минулого року кількість банкрутів пішла на спад. Але, судячи з поточного стану галузі та деяких найгучніших скандалів, статистика за 2022 рік виявиться ще більш «вражаючою».

Але що набагато цікавіше, то це причини, через які біржі закрилися. 42% всіх банкрутів просто зникли без жодного сліду. Вони закрили рахунки, згорнули діяльність і випарувалися, не спромігшись хоч якось пояснити ситуацію клієнтам.

Таких організацій набралося 134. Одним із прикладів таких «зникнень» є ситуація навколо CoinBene. Торік у листопаді користувачі цієї біржі просто втратили можливість увійти на офіційний сайт.

Ще близько 9% — це відверті скам-проєкти. 5% закрилися у зв’язку зі зломом, 8% — через тиск з боку влади і 22% — внаслідок зрозумілих і законних ділових причин.

Все це вказує на те, що навіть серйозний і великий проєкт, як, наприклад, Three Arrows Capital або Terra , може впасти в найкоротші строки. І якщо криптовалюта вже взяла курс на довгострокову інтеграцію, вона ще має повністю обілити своє ім’я.

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