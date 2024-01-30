За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн — Finance.ua

За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн Сьогодні 03:28 — Криптовалюта

За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн

Аналітична компанія CoinShares представила звіт про потік коштів в інвестиційні продукти на основі криптовалют з 20 січня по 26 січня 2024 року, пише brokker.news

Центральну роль у звіті відіграв біржовий інвестиційний фонд (ETF) Grayscale Investments на спотовий Bitcoin ( BTC ). Протягом тижня відтік коштів з криптофонду перевищив $2,2 млрд, а загальна сума виведених активів перетнула позначку $5 млрд.

Водночас, інвестиційний продукт фінансового гіганта BlackRock, за словами аналітиків, продовжує отримувати значні вливання. За останній тиждень приплив коштів склав $744 млн. На другому місці за цим показником розмістився криптофонд Fidelity Investments, який отримав фінансові «ін'єкції» на суму $643 млн.

Загалом спотові Bitcoin-ETF зафіксували приплив $1,84 млрд. Більше того, з моменту запуску 11 січня 2024 року криптофонди отримали вливань на суму $5,94 млрд.

На регіональному рівні основний відтік відбувся у США ($409 млн), Швейцарії ($60 млн) та Німеччині ($32 млн). Чистий приплив активів спостерігався лише в Бразилії - $10,3 млн та у Франції - $100 тис.

Аналітики зазначають, що завдяки спотовим Bitcoin ETF основний рух коштів у цей період був пов’язаний з першою криптовалютою. Цей актив спричинив відтік 479 мільйонів доларів. Водночас приплив з коротких позицій Bitcoin склав $10,6 млн.

Разом з тим, біржові продукти на базі Ethereum (ETH) зазнали відтоку $39 млн. Більшість криптофондів на базі інших альткоїнів також втратили кошти у різному обсязі.

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