За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн — Finance.ua
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За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн

Криптовалюта
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За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн
За минулий тиждень відтік коштів з криптофондів досяг $500 млн
Аналітична компанія CoinShares представила звіт про потік коштів в інвестиційні продукти на основі криптовалют з 20 січня по 26 січня 2024 року, пише brokker.news.
Центральну роль у звіті відіграв біржовий інвестиційний фонд (ETF) Grayscale Investments на спотовий Bitcoin (BTC). Протягом тижня відтік коштів з криптофонду перевищив $2,2 млрд, а загальна сума виведених активів перетнула позначку $5 млрд.
Водночас, інвестиційний продукт фінансового гіганта BlackRock, за словами аналітиків, продовжує отримувати значні вливання. За останній тиждень приплив коштів склав $744 млн. На другому місці за цим показником розмістився криптофонд Fidelity Investments, який отримав фінансові «ін'єкції» на суму $643 млн.
Загалом спотові Bitcoin-ETF зафіксували приплив $1,84 млрд. Більше того, з моменту запуску 11 січня 2024 року криптофонди отримали вливань на суму $5,94 млрд.
На регіональному рівні основний відтік відбувся у США ($409 млн), Швейцарії ($60 млн) та Німеччині ($32 млн). Чистий приплив активів спостерігався лише в Бразилії - $10,3 млн та у Франції - $100 тис.
Аналітики зазначають, що завдяки спотовим Bitcoin ETF основний рух коштів у цей період був пов’язаний з першою криптовалютою. Цей актив спричинив відтік 479 мільйонів доларів. Водночас приплив з коротких позицій Bitcoin склав $10,6 млн.
Разом з тим, біржові продукти на базі Ethereum (ETH) зазнали відтоку $39 млн. Більшість криптофондів на базі інших альткоїнів також втратили кошти у різному обсязі.
За матеріалами:
Finance.ua
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