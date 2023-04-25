За минулий тиждень добровільно задекларувалися понад 10 тис. публічних службовців — Finance.ua

За минулий тиждень добровільно задекларувалися понад 10 тис. публічних службовців Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 3 112 публічних службовців подали декларації за 2021 рік.

Про це пише Національне агентство з питань запобігання корупції.

Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та понад 300 держслужбовців на керівних посадах (категорії «А» та «Б»).

«З 24 лютого минулого року довіра до влади з боку громадян в України зросла, за різними соціологічними даними, від 49 до 55%. Це рівень, який є недосяжним для більшості розвинених країн світу (середній показник — 41%). Ми в НАЗК впевнені, що Уряд, Верховна Рада та інші високопосадовці закріплять цей рівень довіри громадян, подавши декларації за 2021 та 2022 роки до кінця травня», — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Всього станом на 24 квітня декларації за 2021 рік подали 373 тис. 280 осіб.

Серед них:

36 народних депутатів (+ 2 за тиждень);

три міністри (без змін за тиждень);

три заступники керівника Офісу Президента (без змін за тиждень);

32 737 посадовців категорії «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади; приріст за тиждень — 302 особи);

2 139 суддів (+ 27 за тиждень);

9 221 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 123 особи);

5 голів ОДА та ОВА (без змін за тиждень).

Ці дані, які оновлюються щопонеділка, можна переглянути вгорі стартової сторінки вебсайту НАЗК.За 2022 рік посадовці декларуються активніше — 7 245 людей за тиждень. Всього за 2022 рік вже прозвітували 217 тис. 745 осіб. Серед них 18 народних депутатів (+1 народний депутат за тиждень) та один голова ОДА. Також минулого тижня подав декларацію за 2022 рік один з колишніх міністрів.

Через війну подання декларацій за 2021 та 2022 роки поки що добровільне. Але відновлення обов’язкового декларування та повноважень НАЗК з перевірки декларацій є однією з умов МВФ надання кредиту Україні.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.