За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок — Finance.ua
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За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок

Особисті фінанси
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За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок
За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок
Впродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5,3 тисяч нових легкових авто. Це на 45% більше ніж було у липні минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Також зазначається, що у червні українці купили на 5% автівок більше, ніж минулого місяця. А від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%.
Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.
У рейтингу марок вже третій місяць поспіль не змінюється лідерська трійка:
  • першість на ринку утримує Toyota — 883 шт.;
  • на другому місці залишається Renault — 564 шт.;
  • третій результат у Volkswagen — 525 шт.
Також у ТОП-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).
Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою кросовер Renault Duster, який у липні обрали 552 покупця.
Нагадаємо, є низка способів, які допомагають водіям зекономити бензин у спеку. Один із них — розумно використовувати кондиціонер. Водіям рекомендується не вмикати його на максимальну потужність, а встановлювати комфортну температуру.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Finance.ua
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