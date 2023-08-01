За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок — Finance.ua

За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

За минулий місяць українці купили майже вдвічі більше машин, ніж в липні 2022 року. ТОП-5 марок

Впродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5,3 тисяч нових легкових авто. Це на 45% більше ніж було у липні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Також зазначається, що у червні українці купили на 5% автівок більше, ніж минулого місяця. А від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%.

Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.

У рейтингу марок вже третій місяць поспіль не змінюється лідерська трійка:

першість на ринку утримує Toyota — 883 шт.;

на другому місці залишається Renault — 564 шт.;

третій результат у Volkswagen — 525 шт.

Також у ТОП-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).

Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою кросовер Renault Duster, який у липні обрали 552 покупця.

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