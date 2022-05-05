За місяць з ринку пішли 18 небанківських установ — Finance.ua

За місяць з ринку пішли 18 небанківських установ

Вчора 01:33 — Казна та Політика

За місяць з ринку пішли 18 небанківських установ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася до 1 664 (станом на 30 квітня) з 1 682 (станом на 31 березня).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

При цьому, кількість банків станом на 30 квітня не змінилася і становить 69.

«Упродовж квітня Національний банк не реєстрував нових учасників ринку небанківських фінансових послуг. Водночас із реєстрів примусово виключено 18 кредитних спілок», — йдеься у повідомленні.

Станом на 30 квітня на небанківському ринку працювали 132 страховики non-life (порівняно з попереднім місяцем кількість не змінилася) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 197 ломбардів (кількість не змінилася), 187 кредитних спілок (було 205), 110 лізингових компаній (кількість не змінилася), 894 фінансові компанії (кількість не змінилася), 64 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася), кажуть в НБУ.

Також на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи (у квітні було припинено визнання небанківської фінансової групи «АВЕРС»).

«На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем (у березні було 38), ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем. У квітні було скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи Unite Express, створеної резидентами», — додали в регуляторі.

У квітні до НБУ надійшло 23 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 8. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) — 7, страховиків — 8.

Інфографіка: НБУ_

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.