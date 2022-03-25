За місяць Україні вдалося залучити близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів - ОП — Finance.ua
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За місяць Україні вдалося залучити близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів - ОП

Вчора 12:37Казна та Політика
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За місяць Україні вдалося залучити близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів - ОПЗа місяць Україні вдалося залучити близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів - ОП
Україні за місяць вдалось залучити близько 4 млрд доларів від міжнародних партнерів.
Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, скільки коштів Україні вдалося залучити за останній місяць.
"Мова йде про цифри, близькі до 4 млрд доларів",- сказав Шурма.
Водночас він зауважив, що наразі економіка країни переживає великий великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60%.
Проте говорити про загальні втрати економіки поки зарано, оскільки все буде залежати від того, як військова ситуація розвиватиметься надалі.
«Але важливо не те, наскільки вона (економіка. — Ред.) постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити», — зауважив Шурма.
Він зауважив, що експорт — це надзвичайно важлива складова економіки, яка забезпечує приплив валюти. І в нашій країні є три основних компоненти експорту: металургія, аграрна галузь та ІТ-галузь. Тому уряд і надалі робитиме все можливе, аби забезпечити цим галузям належні умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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