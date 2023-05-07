За квітень в Україні продали рекордну кількість комерційних авто — Finance.ua

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За квітень в Україні продали рекордну кількість комерційних авто

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За квітень в Україні продали рекордну кількість комерційних авто
За квітень в Україні продали рекордну кількість комерційних авто
У квітні українці придбали 4,8 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Такий показник виявився на 140% більшим, ніж за аналогічний період минулого року, і на 7,7% більшим, ніж у березні поточного року.
Як стало відомо, більшість малих комерційних авто у квітні придбали на внутрішньому ринку: 3,5 тисячі (72,7%). З-за кордону привезли 867 вживаних LCV (18%).
Нових імпортних LCV продали 358 штук, ще 91 продана легка вантажівка була переобладнана українськими підприємствами з імпортних шасі чи машинокомплектів.
Лідером на ринку внутрішніх перепродажів малої комерційної техніки традиційно залишається Mercedes-Benz Sprinter (497 од.).
На другому місці рейтингу залишається Renault Master (330 шт.), а третє місце зайняв Ford Transit (+1 позиція, 235 шт.).
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Найпопулярнішою моделлю імпортних вживаних LCV залишається
  • Renault Master (223 шт.),
  • на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (188 шт.),
  • а третю сходинку зайняв Volkswagen Crafter (78 шт.).
Лідером сегмента нових LCV у квітні став Renault Express (96 од.). На друге місце піднявся Renault Master (55 шт.). Замикає топ-3 Volkswagen Crafter (28 од.).
Як повідомлялось, у квітні українці придбали 5 тисяч нових легкових авто.
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За матеріалами:
MMR
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