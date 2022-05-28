За криптовалюту можна забронювати номер у 230 країнах світу — Finance.ua

За криптовалюту можна забронювати номер у 230 країнах світу

Вчора 07:15 — Фінтех і Картки

За криптовалюту можна забронювати номер у 230 країнах світу

Стало відомо про інтеграцію Travala.com з криптомережею 1INCH, що дозволить власникам токенів 1INCH бронювати понад 2,2 мільйони готелів, забронювати авіаквитки у 600 авіакомпаніях та замовити понад 400 тисяч різних сервісів у 230 країнах світу. У деяких випадках власникам токенів буде надано знижку 40%.

«Масове впровадження продуктів і рішень 1INCH завжди стоїть на порядку денному, — заявив Сергій Кунц, співзасновник 1inch Network. — І інтеграція з Travala.com є важливим кроком у цьому напрямку, оскільки вона створює нові можливості для токена 1INCH».

«Ми дуже раді співпрацювати з 1inch Network, адже це сприяє зростанню криптоспільноти і дає новий варіант використання 1INCH», — додав Хуан Отеро, генеральний директор Travala.com. — Команда вразила мене баченням свого бізнесу, і я не маю сумнівів, що у команди блискуче майбутнє".

Travala.com заснована в 2017 році і в даний час підтримується крипто-гігантом Binance. Сайт є провідним сервісом бронювання подорожей з підтримкою криптовалюти.

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