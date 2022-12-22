За кордоном залишається до семи мільйонів українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За кордоном залишається до семи мільйонів українців

Особисті фінанси
11
За кордоном залишається до семи мільйонів українців
За кордоном залишається до семи мільйонів українців
За кордоном залишається від п’яти до семи мільйонів українців. Активніше вони повертатимуться в Україну навесні.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«За різними оцінками, за кордоном зараз вимушено залишаються від п’яти до семи мільйонів українців. Але до 90% тих, хто поїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань. Ми чітко розуміємо, що українці більш активно повертатимуться навесні», — зазначив він.
Читайте також
За словами Шмигаля, для повернення громадян потрібна робота, житло та безпека.
«Щодо роботи. Ми запустили програму єРабота, чотири напрямки вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо зараз бізнесу в першу чергу для того, щоб бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття — це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки», — розповів прем’єр.
Читайте також
Він також додав, що в Україні запрацювала програма єОселя, за якою вже видано майже 300 перших іпотек.
«Третє питання — це безпека. Вся команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачання засобів ППО. Ми вже отримали від партнерів NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо на SAMP/T. У ході візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота щодо безпеки», — заявив Шмигаль.
Місце для вашої реклами
Глава Кабміну наголосив, що українці мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання — це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки.
«І друга частина цього пункту — це великий План відновлення, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати. Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їхніх дітей в Україні є хороше та безпечне майбутнє. Тоді люди повертатимуться», — зазначив прем’єр.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.