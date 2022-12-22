За кордоном залишається до семи мільйонів українців — Finance.ua

За кордоном залишається до семи мільйонів українців Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

За кордоном залишається до семи мільйонів українців

За кордоном залишається від п’яти до семи мільйонів українців. Активніше вони повертатимуться в Україну навесні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«За різними оцінками, за кордоном зараз вимушено залишаються від п’яти до семи мільйонів українців. Але до 90% тих, хто поїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань. Ми чітко розуміємо, що українці більш активно повертатимуться навесні», — зазначив він.

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За словами Шмигаля, для повернення громадян потрібна робота, житло та безпека.

«Щодо роботи. Ми запустили програму єРабота, чотири напрямки вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо зараз бізнесу в першу чергу для того, щоб бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття — це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки», — розповів прем’єр.

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Він також додав, що в Україні запрацювала програма єОселя, за якою вже видано майже 300 перших іпотек.

«Третє питання — це безпека. Вся команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачання засобів ППО. Ми вже отримали від партнерів NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо на SAMP/T. У ході візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота щодо безпеки», — заявив Шмигаль.

Глава Кабміну наголосив, що українці мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання — це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки.

«І друга частина цього пункту — це великий План відновлення, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати. Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їхніх дітей в Україні є хороше та безпечне майбутнє. Тоді люди повертатимуться», — зазначив прем’єр.



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