За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн — Finance.ua

За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн

За два тижні війни з 24 лютого по 9 березня 2022 року обсяг залишків на рахунках фізичних осіб в Ощадбанку зріс більш як на 8,7 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що Ощадбанку, як і раніше, довіряють вкладники.

Про це повідомила пресслужба банку.

Це й не дивно, адже на користь розміщення тимчасово вільних коштів в Ощаді є наступні аргументи:

100% державна гарантія на депозити фізичних осіб;

вкладники вчасно отримують відсотки за депозитами;

стабільно працююча система електронних платежів, клієнти безперебійно розраховуються картками та користуються мобільними додатками банку;

працюють відділення, термінали та банкомати (там, де немає бойових дій).

Розмістити кошти на депозиті в Ощадбанку можна дистанційно через мобільний додаток Ощад 24/7, а також у відділеннях.

Зі списком працюючих установ можна ознайомитися за посиланням

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