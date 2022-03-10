За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн — Finance.ua
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За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн

10.03.2022, 15:49Фондовий ринок
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За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн
За два тижні війни з 24 лютого по 9 березня 2022 року обсяг залишків на рахунках фізичних осіб в Ощадбанку зріс більш як на 8,7 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що Ощадбанку, як і раніше, довіряють вкладники.
Про це повідомила пресслужба банку.
Це й не дивно, адже на користь розміщення тимчасово вільних коштів в Ощаді є наступні аргументи:
  • 100% державна гарантія на депозити фізичних осіб;
  • вкладники вчасно отримують відсотки за депозитами;
  • стабільно працююча система електронних платежів, клієнти безперебійно розраховуються картками та користуються мобільними додатками банку;
  • працюють відділення, термінали та банкомати (там, де немає бойових дій).
Розмістити кошти на депозиті в Ощадбанку можна дистанційно через мобільний додаток Ощад 24/7, а також у відділеннях.
Зі списком працюючих установ можна ознайомитися за посиланням.
За матеріалами: Finance.UA
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