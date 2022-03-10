За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн — Finance.ua

За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн 10.03.2022, 15:49 — Фондовий ринок За два тижні війни з 24 лютого по 9 березня 2022 року обсяг залишків на рахунках фізичних осіб в Ощадбанку зріс більш як на 8,7 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що Ощадбанку, як і раніше, довіряють вкладники.
Про це повідомила пресслужба банку.
Це й не дивно, адже на користь розміщення тимчасово вільних коштів в Ощаді є наступні аргументи:
100% державна гарантія на депозити фізичних осіб;
вкладники вчасно отримують відсотки за депозитами;
стабільно працююча система електронних платежів, клієнти безперебійно розраховуються картками та користуються мобільними додатками банку;
працюють відділення, термінали та банкомати (там, де немає бойових дій).
Розмістити кошти на депозиті в Ощадбанку можна дистанційно через мобільний додаток Ощад 24/7, а також у відділеннях. Зі списком працюючих установ можна ознайомитися за посиланням.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день Finance.ua / Фінансові новини / Фондовий ринок / За два тижні війни обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс на 8,7 млрд грн