За два роки шахраї відмили понад $4 млрд за допомогою криптовалюти - дослідження — Finance.ua

За два роки шахраї відмили понад $4 млрд за допомогою криптовалюти - дослідження Вчора 03:56 — Фінтех і Картки

У період з 2020 по 2022 рік зловмисники відмили понад $4 млрд у криптовалюті за допомогою децентралізованих бірж, міжмережевих мостів та анонімних сервісів обміну.

Про це повідомляється в дослідницькому звіті аналітичної компанії Elliptic, пише processer.media.

У Elliptic зазначають, що децентралізовані біржі (DEX) сприяли переміщенню активів, отриманих шахрайським шляхом, на суму щонайменше $1.2 млрд. Водночас використання злочинцями DEX тісно пов’язане з експлоїтами у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та зламами централізованих бірж. Перед міжмережних мостів припадає близько $750 млн. незаконного обороту коштів.

Через сервіси обміну криптовалюти, які не підтримують процедуру «Знай свого клієнта» (KYC), було відмито ще близько $1.2 млрд. Подібні сервіси дають користувачам можливість обмінюватися активами як усередині, так і між блокчейнами, без створення облікового запису.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.