За добу з обліку знялося більше переселенців, ніж за минулий місяць — Finance.ua

За добу з обліку знялося більше переселенців, ніж за минулий місяць Сьогодні 12:10 — Особисті фінанси

Вчора в застосунку «Дія» запустили дві послуги — можливість змінити місце тимчасової реєстрації та знятись з обліку як ВПО. Тільки протягом першої доби існування послуг ними скористалися понад 20 тисяч осіб.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Більшість користувачів надіслали заяву на зняття з реєстрації як ВПО — 12 172 особи. Уже 11 891 з них успішно зняли. Таким чином, за добу з обліку знялося більше переселенців, ніж за минулий місяць (10 755 громадян).

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Заяви на зміну місця проживання направили 8239 переселенців. З них 7611 успішно виконали.

Нагадаємо, скористатися послугами можуть усі переселенці, які мають довідку ВПО в «Дії».

Довідка Finance.ua:

Як повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром з’явиться нова послуга. Як він зазначив, це один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі Дія зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест.

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