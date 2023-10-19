За день ФДМУ на аукціоні залучив 21 млн грн — Finance.ua
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За день ФДМУ на аукціоні залучив 21 млн грн

Казна та Політика
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За результатами п’яти приватизаційних аукціонів 18 жовтня Фонд державного майна України залучив 21,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба фонду у Фейсбуці.
«Понад 21 мільйон гривень залучив ФДМУ на приватизаційних аукціонах за сьогодні. Команда Фонду провела 5 аукціонів, у яких взяли участь 32 підприємці - в середньому за кожен актив змагалися понад 6 учасників», — йдеться в повідомленні.
У результаті торгів вартість об'єктів зросла майже удесятеро.
Найдорожчим проданим об'єктом стало деревообробне підприємство на Волині. За актив змагалися 8 підприємців, а переможець запропонував 20 млн грн, у 10 разів більше, ніж стартова вартість об'єкта. Окрім цього, він має сплатити 4 млн грн ПДВ.
Найбільша конкуренція розгорнулася за адміністративну будівлю на Дніпропетровщині. За актив боролися 10 учасників; в результаті торгів ціна зросла з 31 тис. грн стартової до 752 тис. грн переможної ставки.
Решта лотів — адміністративна нерухомість у Житомирській, Чернігівській та Рівненській областях.
Фонд державного майна України за результатами восьми приватизаційних аукціонів за минулий тиждень залучив до бюджету 59 млн грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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