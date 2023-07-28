За час війни в Україні зареєстрували понад 40 тисяч нових компаній — Finance.ua

За час війни в Україні зареєстрували понад 40 тисяч нових компаній Сьогодні 11:12

За час війни в Україні зареєстрували понад 40 тисяч нових компаній

Протягом 15 місяців з початку повномасштабного вторгнення росії на території України з’явилися близько 41 тисячі нових компаній і понад 300 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Про це повідомляє Forbes.

У виданні порахували кількість компаній в Україні. Там порівняли дані до 24 лютого і виявили, що з початку повномасштабної війни кількість ФОПів виросла на 318 тисяч одиниць. Водночас компаній в Україні стало більше на приблизно 41 тисячу.

Читайте також Які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня

Для порівняння Forbes наводить дані до 24 лютого 2022 року. Тоді в Україні було приблизно 18 тисяч середніх компаній і понад 350 тисяч малих, з яких більш ніж 86% — мікробізнес. Разом вони надавали роботу понад п’яти мільйонам українців. Також тоді в Україні було майже 2 млн ФОПів.

А втім, за даними компанії Deloitte, лише 60% від зареєстрованих на той час компаній дійсно працювали, решта ж була створена з метою оптимізації оподаткування.

Крім того, дослідження Saturday Team показує, що за чотири місяці 2023 року компанії заплатили в бюджет на 15% більше, ніж аналогічний період 2021 року.

Довідка Finance.ua:

за статистикою Опендатабот, у червні в Україні було зареєстровано рекордну кількість підприємців за останні три роки. Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили трохи менше 134 тисяч нових справ — це майже 70% від кількості відкритих ФОПів за весь 2022 рік;

більшість «новоспечених» бізнесменів займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати в сфері ІТ;



аналітики називають такі найпопулярніші КВЕДи (коди видів діяльності) у червні: оптова та роздрібна торгівля — 14,1 тис. підприємств; інформація та телекомунікації — 4025; надання інших видів послуг (особливо відкриття перукарень та салонів краси) — 3156; професійна, наукова та технічна діяльність (особливо розміщення реклами та дослідження ринку) — 2 864; тимчасове розміщення та організація харчування — 2006.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.