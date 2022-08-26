За час дії податкової амністії до бюджету надійшло майже 270 мільйонів — Finance.ua
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За час дії податкової амністії до бюджету надійшло майже 270 мільйонів

Казна та Політика
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За час дії податкової амністії до бюджету надійшло майже 270 мільйонів
За час дії податкової амністії до бюджету надійшло майже 270 мільйонів
З початку кампанії з добровільного декларування активів до бюджету надійшло 269,2 млн грн від одноразового збору.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграмі.
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«В межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 4,5 млрд грн, збір до бюджету — 269,2 млн грн», — йдеться в повідомленні.
За інформацією Гетманцева, українці з початку запровадження одноразового добровільного декларування активів станом на 25 серпня подали 479 декларацій.
«Попри війну громадяни активно продовжують виводити з тіні кошти і починають своє фінансове життя з чистого аркушу», — зазначив у дописі Гетманцев.
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Нагадаємо, 16 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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