За березень український експорт скоротився майже на 60% — Держстат — Finance.ua
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За березень український експорт скоротився майже на 60% — Держстат

Вчора 12:27Казна та Політика
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У березні 2022 р. український експорт скоротився на 57,9% порівняно із лютим, а імпорт — на 75,8%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держслужба статистики.
«У березні 2022 р. порівняно з лютим 2022 р. сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 57,9%, а імпорту — на 75,8%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні 2022 р. було позитивним і становило 819,4% млн дол. США», — йдеться у повідомленні.
За березень український експорт скоротився майже на 60% — Держстат
У лютому 2022 року, нагадали у Держстаті, сальдо було негативним — (мінус) 969,0 млн дол. США.
У першому кварталі 2022 року експорт товарів з України становив 14 100,7 млн ​​дол. США, або 102,9% порівняно з першим кварталом минулого року, імпорт — 14 132,3 млн дол., або 94,4%. Негативне сальдо становило 31,6 млн дол. (у січні-березні 2021 року також негативне — 1271,6 млн дол.).
За матеріалами: Укрінформ
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