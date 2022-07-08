За афери з коштами ЄС мають намір запровадити кримінальну відповідальність — Finance.ua

За афери з коштами ЄС мають намір запровадити кримінальну відповідальність
В Україні до Кримінального кодексу планують додати відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.
Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.
«Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами розробляє нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 „Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу“, якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу», — сказано в повідомленні.
Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС.
На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.
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