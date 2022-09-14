За $44 млрд: акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску — Finance.ua

За $44 млрд: акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску Вчора 22:01 — Фондовий ринок

За $44 млрд: акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску

Акціонери Twitter схвалили пропозицію американського мільярдера, голови компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про придбання компанії за $44 млрд. Це стало формальним завершенням спірної угоди. Про це пише The Washington Post.

Як стало відомо, акціонери погодилися на ціну $54,20 за акцію, тобто схвалили квітневу пропозицію бізнесмена. Тим часом учора одну акцію оцінювали у $42.

Історія Маска і Twitter

25 квітня рада директорів компанії Twitter погодилася продати соціальну мережу Ілону Маску за $44 млрд. Згідно з угодою, акціонери повинні отримати $54,20 готівкою за кожну акцію Twitter, що належить їм.

Однак 8 липня американський мільярдер повідомив, що хоче розірвати угоду. Як розповів бізнесмен, він не отримав від компанії реальної інформації про кількість фейкових облікових записів у соцмережі.

У результаті канцлерський суд американського штату Делавер призначив на 17 жовтня перше засідання за позовом Twitter до Маска через його відмову купувати сервіс мікроблогів. Розгляд хочуть завершити за п’ять днів на прохання юристів компанії.

Вчорашнє голосування акціонерів Twitter відбулося після того, як вранці у Сенаті виступив екс-глава служби безпеки компанії Пейтер Затко. Він, зокрема, заявляє про серйозні порушення у системі безпеки соцмережі.

Маск, у свою чергу, вважає, що заяви Затко є достатньою підставою для того, щоб розірвати угоду з Twitter про покупку. Раніше у західних ЗМІ також повідомлялося, що Затко має виступити і під час розгляду в суді. Адвокати Маска впевнені, що колишній співробітник компанії допоможе їм виграти цю справу.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Ілон Маск купив частку у Twitter і став найбільшим акціонером компанії. Вартість акцій відразу ж зросла, завдяки чому статки бізнесмена зросли на $1,1 млрд. Незабаром після цього він погодився приєднатися до правління Twitter, але потім відмовився.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.