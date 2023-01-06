За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження — Finance.ua

За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження Сьогодні 04:29 — Фінтех і Картки

За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження

Аналітична компанія Privacy Affairs провела дослідження, в якому з’ясувала, що хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах за перші 11 місяців 2022 року.

За даними аналітиків, найбільшу суму коштів хакерам вдалося вкрасти в березні у проекту Axie Infinity — $615 млн.

Гучними були також злом криптомосту Wormhole у лютому — $320 млн, афера JuicyFields.io в липні — $273 млн і світова афера Unique-Exchange.co/PARAIBA також у липні — $267 млн.

Інші великі атаки:

анаслідок атаки на кросчейн-міст Nomad у серпні хакери вивели $190 млн;

проєкт Beanstalk DeFi у квітні постраждав на $182 млн;

зловмисники, які зламали Wintermute у вересні, забрали собі $160 млн;

блокчейн-біржа Elrond у червні втратила $113 млн;

з мосту Harmony Horizon у червні вивели $100 млн;

унаслідок атаки на Mango Market у жовтні було втрачено $100 млн.

cryptomisto За матеріалами:

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