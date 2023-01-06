За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження — Finance.ua
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За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження

Фінтех і Картки
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За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження
За 2022 рік хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах — дослідження
Аналітична компанія Privacy Affairs провела дослідження, в якому з’ясувала, що хакери вкрали $3,5 млрд у криптовалютах за перші 11 місяців 2022 року.
За даними аналітиків, найбільшу суму коштів хакерам вдалося вкрасти в березні у проекту Axie Infinity — $615 млн.
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Гучними були також злом криптомосту Wormhole у лютому — $320 млн, афера JuicyFields.io в липні — $273 млн і світова афера Unique-Exchange.co/PARAIBA також у липні — $267 млн.
Інші великі атаки:
  • анаслідок атаки на кросчейн-міст Nomad у серпні хакери вивели $190 млн;
  • проєкт Beanstalk DeFi у квітні постраждав на $182 млн;
  • зловмисники, які зламали Wintermute у вересні, забрали собі $160 млн;
  • блокчейн-біржа Elrond у червні втратила $113 млн;
  • з мосту Harmony Horizon у червні вивели $100 млн;
  • унаслідок атаки на Mango Market у жовтні було втрачено $100 млн.
За матеріалами:
cryptomisto
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