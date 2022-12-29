За 2022 рік частка строкових депозитів у Sense Bank зросла до 60% — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ За 2022 рік частка строкових депозитів у Sense Bank зросла до 60% Сьогодні 16:58 — Кредит&Депозит

Незважаючи на непросту економічну ситуацію в країні, у Sense Bank спостерігається позитивна тенденція зростання частки строкових вкладів фізичних осіб. На початок 2022 року вона складала 47%. Сьогодні цей показник сягнув 60%. Ця структурна зміна супроводжувалася зростанням сумарного грошового обсягу строкових депозитів наших клієнтів у зазначений період.

Найбільшим попитом зараз користуються короткострокові депозити , адже в умовах війни більшість вкладників не готові зберігати гроші в банках тривалий час.

Проте короткостроковість не означає нестабільність. Сьогодні рівень утримання строкових вкладів у Sense Bank становить 75%. Це частка вкладів, які по завершенню угоди повторно розміщуються на депозит або пролонгуються за попереднім договором. Такий показник свідчить про високу довіру вкладників до Sense Bank, який завдяки цій довірі є третім банком в Україні за обсягом строкових депозитів фізичних осіб.

Зауважимо, що саме строкові вклади забезпечують високу надійність та ліквідність фінансових установ. Строкові депозити є центральним важелем механізму монетарної трансмісії, і їхнє нарощування є вкрай важливим для здорового функціонування грошово-кредитної системи.

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