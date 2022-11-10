За 15 фунтів стерлінгів: у Великій Британії розіграють житло на колесах (фото) — Finance.ua

За 15 фунтів стерлінгів: у Великій Британії розіграють житло на колесах (фото) Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Один такий білет коштує 15 фунтів стерлінгів (632 гривні). Придбати його можна до 31 грудня.

Який вигляд має переобладнаний автобус, який можна виграти за 15 фунтів стерлінгів

31-річна Хейлі Роусон купила двоповерховий туристичний автобус за 3 тисячі фунтів стерлінгів та витратила кілька місяців на його перетворення в житловий будинок. Серед основних процесів вона виділяє підведення всіх комунікацій, оснащення меблями та технікою.

Сьогодні автобус повністю автономний: його дах прикрашають сонячні панелі, на першому поверсі є кухня та вітальня, а другий рівень став приватною зоною. Крім того, в автобусі функціонує дров’яна піч, газова плита та бойлер.

На верхньому поверсі вдалося зняти пасажирські сидіння. Замість них тут встановлено двоспальне ліжко. Також тут розташована ванна, а підлога під нею викладена акуратною плиткою.

Тепер Роусон дає кожному шанс стати новим власником дому на колесах. Щоб доєднатися до розіграшу, достатньо придбати білет за 15 фунтів стерлінгів. Результати лотереї жінка обіцяє оприлюднити після 31 грудня.

Окрім іншого щасливий переможець отримає 1000 фунтів стерлінгів готівкою, яку можна використати для перевезення автобуса на іншу ділянку.

Організаторка розіграшу додає, що буде не проти, якщо нові власники почнуть здавати житло на Airbnb. Тим часом вона розпочала роботу з переобладнання стайні, яку теж планує розіграти.

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