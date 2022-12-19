За 11 місяців Мінфін продав ОВДП на 141 млрд гривень, $1,6 млрд та €930 млн — Finance.ua

За 11 місяців Мінфін продав ОВДП на 141 млрд гривень, $1,6 млрд та €930 млн Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

У січні-листопаді поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 141 млрд гривень, 1 606 млн доларів і 930 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані НБУ

Мінфін розмістив у січні-листопаді гривневі держоблігації на 140,752 млрд гривень, що на 40,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 1 606 млн доларів та 930 млн євро, що відповідно на 34,7% менше та на 58,3% більше, ніж за січень-листопад 2021 року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 12% (+0,6 в.п.) річних, у доларах — 3,9% річних, у євро — 2,7% (+0,2 в.п.) річних.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2020 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У 2019 році Мінфін залучив до держбюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

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