За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн — Finance.ua

За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн Сьогодні 19:46 — Фондовий ринок

За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн

У січні-жовтні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 119 млрд гривень, 1 559 млн доларів і 476 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані НБУ

Мінфін розмістив у січні-жовтні гривневі держоблігації на 119,039 млрд гривень, що на 43,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 1 559 млн доларів та 476 млн євро, що відповідно на 36,6% менше та на 13,3% більше, ніж за січень-жовтень 2021 року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 11,4% (+0,2 в.п.) річних, у доларах — 3,9% річних, у євро — 2,5% річних.

Нагадаємо, у 2021 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2020 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У 2019 році Мінфін залучив до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.