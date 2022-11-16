За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн — Finance.ua
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За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн

Фондовий ринок
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За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн
За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 119 млрд гривень, $1,6 млрд та €476 млн
У січні-жовтні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 119 млрд гривень, 1 559 млн доларів і 476 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це свідчать дані НБУ.
Мінфін розмістив у січні-жовтні гривневі держоблігації на 119,039 млрд гривень, що на 43,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також було розміщено папери на 1 559 млн доларів та 476 млн євро, що відповідно на 36,6% менше та на 13,3% більше, ніж за січень-жовтень 2021 року.
Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 11,4% (+0,2 в.п.) річних, у доларах — 3,9% річних, у євро — 2,5% річних.
Нагадаємо, у 2021 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
У 2020 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.
У 2019 році Мінфін залучив до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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