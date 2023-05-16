За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія — Finance.ua

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За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія
Тепер користувачі зможуть пройти верифікацію за допомогою застосунку Дiя — швидко та безпечно.
Мультивалютний криптогаманець Any. Cash інтегрував можливість верифікації за допомогою застосунку Дiя.
«Всі, хто тільки починає користуватися криптовалютою, потребують зрозумілого та зручного інструменту. Наша команда постійно працює у цьому напрямку та розвиває продукт. Тому сьогодні обмінювати кошти через Any. Cash так само просто, як надіслати повідомлення до месенджера. Сподіваємося, завдяки інтеграції більше людей дізнається, що робота з криптовалютою може бути доступною та зрозумілою», — зазначають представники Any.Cash.
Нововведення дозволяє користувачеві проходити верифікацію лише за 1 хвилину. Для цього потрібно лише мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія.
Як проходить верифікація?
1. Відкриваєте телеграм-бот Any. Cash;
2. Обираєте «Налаштування»;
3. Обираєте функцію «Ліміти та верифікація»;
4. Натискаєте на кнопку «Підтвердити ПІБ»;
5. У варіантах підтвердження ПІБ, обираєте Дію;
6. Автоматично відкривається застосунок Дія;
Натискаєте на кнопку «Пiдписати», щоб підтвердити передачу копії цифрового документа для проходження верифікації.
Команда Any. Cash продовжить працювати над подальшим покращенням та додавати новий функціонал у бот. Актуальну інформацію про нововведення можна дізнатися у блозі компанії, а також у соціальних мережах: Telegram, Twitter та Facebook.
Про Any. Cash
Any. Cash — мультивалютний криптогаманець в Telegram, що підтримує основні: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а також фіатні валюти (UAH, EUR, USD, KZT). Завдяки Any. Cash користувачі можуть здійснювати моментальне виведення на картки Visa/MasterCard та міжнародні банківські перекази в EUR з мінімальною комісією. Продукту довіряє понад 1 млн користувачів.
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