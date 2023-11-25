З запасом ходу у 430 км та 350 силами на колесах: електричний кросовер VinFast VF 7 розкрив усі характеристики — Finance.ua
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З запасом ходу у 430 км та 350 силами на колесах: електричний кросовер VinFast VF 7 розкрив усі характеристики

Технології&Авто
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З запасом ходу у 430 км та 350 силами на колесах: електричний кросовер VinFast VF 7 розкрив усі характеристики
З запасом ходу у 430 км та 350 силами на колесах: електричний кросовер VinFast VF 7 розкрив усі характеристики, Фото: autogeek.com.ua
Електричний кросовер VinFast VF 7 отримав нову модифікацію потужністю 350 сил та запасом ходу у 430 км. Модель має 4545 мм у довжину, а колісна база становить 2840 мм. Таким чином, авто на 38 мм довше за BMW X1 і має на 147 мм більшу колісну базу.
Інтер'єр оформлений у мінімалістичному стилі. Його центральним елементом є 12,9-дюймова інформаційно-розважальна система з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Також цікаво, що кросовер має сидіння, оздоблені екошкірою, проекційний дисплей і панорамний скляний дах.
Фото: <a href="https://autogeek.com.ua/">autogeek.com.ua/</a>
Фото: autogeek.com.ua/
У «базі» VF 7 оснащений акумуляторною батареєю ємністю 59,6 кВт*год з запасом ходу у 375 км, а також електродвигуном потужністю 174 к.с. і крутним моментом у 250 Нм. У виконанні VF 7 Plus електромобіль має двомоторну силову установку з повним приводом, що розвиває до 349 к.с. і 500 Нм крутного моменту.
Клієнти також знайдуть більший акумулятор ємністю 75,3 кВт*год, який збільшує запас ходу до 431 км. Розгін повнопривідного електромобіля від 0 до 100 км/год займає 5,8 секунди.
Фото: <a href="https://autogeek.com.ua/">autogeek.com.ua/</a>
Фото: autogeek.com.ua/
Що стосується безпеки, то у VinFast покупці знайдуть адаптивний круїз-контроль, систему виявлення сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування та систему попередження про лобове зіткнення, систему кругового моніторингу тощо. У В'єтнамі ціна на новинку починаються від 41 383 доларів і можуть досягти 49 669 доларів за повнопривідну топову версію. Однак клієнти можуть отримати знижку, орендувавши батарею окремо.
За матеріалами:
Autogeek
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