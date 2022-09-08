З’явилися зображення Bentley Bentayga наступного покоління (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З’явилися зображення Bentley Bentayga наступного покоління (фото)

Технології&Авто
1145
Нову генерацію Bentley Bentayga зобразив на рендерах незалежний художник, який не пов’язаний із Bentley.
В основі новинки лежить Bentley Bentayga EWB Azure. Набір одинарних світлодіодних фар замінив подвійну круглу установку, яка була характерним елементом обох поколінь Bentayga. Великі ґрати радіатора та менші повітрозабірники бампера — довгоочікувані оновлення.
З’явилися зображення Bentley Bentayga наступного покоління (фото)
Профіль авто став набагато скульптурнішим, ніж раніше, з використанням ліній у дусі Batur.
Що стосується корми, нові світлодіодні задні ліхтарі були адаптовані до форми та розміру Bentayga, зі скульптурними задніми дверима та великою затемненою областю на задньому бампері, що нагадує дифузор та освітлює задню частину.
Нагадаємо, перше покоління Bentayga було представлено у 2015 році. У 2020 році відбувся комплексний фейсліфтинг, який послужив основою для варіанта Bentayga EWB з подовженою колісною базою. Якщо Bentley збереже п’ятирічний цикл своєї моделі, ми можемо побачити модель наступного покоління до 2025 року.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.