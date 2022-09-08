З’явилися зображення Bentley Bentayga наступного покоління (фото) — Finance.ua

З’явилися зображення Bentley Bentayga наступного покоління (фото) Вчора 05:21 — Технології&Авто

Нову генерацію Bentley Bentayga зобразив на рендерах незалежний художник, який не пов’язаний із Bentley.

В основі новинки лежить Bentley Bentayga EWB Azure. Набір одинарних світлодіодних фар замінив подвійну круглу установку, яка була характерним елементом обох поколінь Bentayga. Великі ґрати радіатора та менші повітрозабірники бампера — довгоочікувані оновлення.

Профіль авто став набагато скульптурнішим, ніж раніше, з використанням ліній у дусі Batur.

Що стосується корми, нові світлодіодні задні ліхтарі були адаптовані до форми та розміру Bentayga, зі скульптурними задніми дверима та великою затемненою областю на задньому бампері, що нагадує дифузор та освітлює задню частину.

Нагадаємо, перше покоління Bentayga було представлено у 2015 році. У 2020 році відбувся комплексний фейсліфтинг, який послужив основою для варіанта Bentayga EWB з подовженою колісною базою. Якщо Bentley збереже п’ятирічний цикл своєї моделі, ми можемо побачити модель наступного покоління до 2025 року.

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