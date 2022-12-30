З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34

Технології&Авто
19
З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34
З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34, Зображення: gizmochina.com
Смартфони Samsung Galaxy A54 і A34 наразі перебувають у розробці південнокорейської компанії, причому подробиці про них досить часто проникають у мережу.
Згідно з новими даними, новинки будуть мати відмінне від попередників співвідношення сторін екрана. Samsung представила Galaxy A53 та Galaxy A33 навесні 2022 року. Обидва пристрої зовні нагадують Galaxy A52. Їхнє співвідношення сторін становить 20:9.
Що ж до Galaxy A54 і A34, то їх екрани виявляться ширшими. Їхнє співвідношення сторін складе приблизно 19.5:9. У плані дизайну пристрій наблизиться до серії Galaxy S.
Терміни випуску потенційних новинок поки що не розголошуються. Цінова політика та географія продажів також ще невідомі.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.