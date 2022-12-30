З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34 — Finance.ua

З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34 Сьогодні 04:49 — Технології&Авто

З'явилися подробиці про смартфони Samsung Galaxy A54 та A34, Зображення: gizmochina.com

Смартфони Samsung Galaxy A54 і A34 наразі перебувають у розробці південнокорейської компанії, причому подробиці про них досить часто проникають у мережу.

Згідно з новими даними, новинки будуть мати відмінне від попередників співвідношення сторін екрана. Samsung представила Galaxy A53 та Galaxy A33 навесні 2022 року. Обидва пристрої зовні нагадують Galaxy A52. Їхнє співвідношення сторін становить 20:9.

Що ж до Galaxy A54 і A34, то їх екрани виявляться ширшими. Їхнє співвідношення сторін складе приблизно 19.5:9. У плані дизайну пристрій наблизиться до серії Galaxy S.

Терміни випуску потенційних новинок поки що не розголошуються. Цінова політика та географія продажів також ще невідомі.

iLenta За матеріалами:

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