З’явилися подробиці про нову консоль Sony — Finance.ua
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З’явилися подробиці про нову консоль Sony

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Немає сумнівів, що Sony готується до випуску оновленої версії PS5 зі змінами в зовнішньому вигляді. Про подібну консоль розповідав інсайдер Том Хендерсон ще торік — вона повинна бути зі знімним дисководом. Тепер він уточнив деякі деталі.
За його даними, умовна PlayStation 5 Slim не буде «тонкою», тобто вона не буде позиціюватися як полегшена версія консолі. Та й навряд чи консоль отримає слово Slim в назві.
Оновлену приставку зі знімним дисководом нібито будуть позиціювати як поліпшену версію. Майбутня PS5 замінить собою існуючі моделі, які, судячи з усього, знімуть з виробництва, пише журналіст. Чи буде нова версія відрізнятися продуктивністю від оригінальної PS5, невідомо.
За чутками, Sony представить оновлену консоль в серпні, а вийде вона до кінця цього року. Коштувати вона буде 399 доларів.

Що відомо про нові варіанти PS5

  • З релізу основної консолі пройшло майже три роки, тому вихід поліпшених версій вже давно напрошується. Раніше з судових документів вияснилося, що Microsoft впевнена в релізі PlayStation 5 Slim до кінця цього року
  • Також ходять чутки про PlayStation 5 Pro — більш потужної версії основної консолі, яка має краще «залізо» і зможе працювати в більшій роздільній здатності екрана.
  • Таким чином умовна модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а «прошка» стане альтернативою базовій PlayStation 5 з дисководом.
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За матеріалами:
УНІАН
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