З’явилися перші подробиці та офіційні зображення нової Hyundai Elantra (фото) — Finance.ua

З’явилися перші подробиці та офіційні зображення нової Hyundai Elantra (фото) Сьогодні 23:06 — Фондовий ринок

Компанія Hyundai без зайвого галасу опублікувала перші зображення оновленої Hyundai Elantra 2024 модельного року на своєму веб-сайті в Південній Кореї, де модель продається під назвою Avante.

Сьоме покоління Hyundai Elantra було представлено в березні 2020 року і надійшло у продаж того ж року. Однак Hyundai давно виробила звичку часто оновлювати свій модельний ряд.

Основна частина змін помітна спереду, де розташовані плоскі фари з боків нещодавно доданої металевої планки, що простяглася по всій ширині решітки радіатора. Hyundai вирішила розділити радіаторну решітку на дві частини. Штучні повітрозабірники по кутах бампера надають передній панелі спортивнішого вигляду.

Задній бампер має інший вид з псевдодифузором і широким U-подібним срібним елементом, що тягнеться від одного кута до іншого. Червоні горизонтальні відбивачі здаються трохи ширшими.

Оскільки це лише фейсліфтинг, бічний профіль майже не змінився. З’явилися нові двокольорові колеса, а пластикова панель на задній стійці тепер має складніший малюнок.

Додаткові фотографії та подробиці про технічні характеристики будуть опубліковані найближчими днями.

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MMR За матеріалами:

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