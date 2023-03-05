З’явилися перші подробиці та офіційні зображення нової Hyundai Elantra (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З’явилися перші подробиці та офіційні зображення нової Hyundai Elantra (фото)

Фондовий ринок
40
Компанія Hyundai без зайвого галасу опублікувала перші зображення оновленої Hyundai Elantra 2024 модельного року на своєму веб-сайті в Південній Кореї, де модель продається під назвою Avante.
Сьоме покоління Hyundai Elantra було представлено в березні 2020 року і надійшло у продаж того ж року. Однак Hyundai давно виробила звичку часто оновлювати свій модельний ряд.
Основна частина змін помітна спереду, де розташовані плоскі фари з боків нещодавно доданої металевої планки, що простяглася по всій ширині решітки радіатора. Hyundai вирішила розділити радіаторну решітку на дві частини. Штучні повітрозабірники по кутах бампера надають передній панелі спортивнішого вигляду.
З’явилися перші подробиці та офіційні зображення нової Hyundai Elantra (фото)
Задній бампер має інший вид з псевдодифузором і широким U-подібним срібним елементом, що тягнеться від одного кута до іншого. Червоні горизонтальні відбивачі здаються трохи ширшими.
Оскільки це лише фейсліфтинг, бічний профіль майже не змінився. З’явилися нові двокольорові колеса, а пластикова панель на задній стійці тепер має складніший малюнок.
Додаткові фотографії та подробиці про технічні характеристики будуть опубліковані найближчими днями.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.