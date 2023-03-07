З’явилися фотографії нових чохлів Apple для iPhone 14 — Finance.ua

З’явилися фотографії нових чохлів Apple для iPhone 14 Сьогодні 02:34 — Фондовий ринок

Днями в мережі з’явилася інформація, що Apple готується до анонсу нового забарвлення iPhone 14 і iPhone 14 Plus. Тепер інсайдер під ніком MajinBu поділився фотографією двох нових фірмових чохлів з весняної колекції, які, найімовірніше, будуть представлені зі смартфонами.

Автор стверджує, що Apple запропонує шкіряні чохли в темно-фіолетовому і золотисто-коричневому кольорах, які раніше вже випускалися для попередніх поколінь iPhone.

Минулого року Apple презентувала весняну колекцію аксесуарів, включно з чохлами для iPhone і ремінцями Apple Watch, а також смартфони в зеленому забарвленні на заході 8 березня, тому є ймовірність, що цього тижня на нас чекає невелике оновлення асортименту товарів бренду.

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